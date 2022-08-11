İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı

Kutlua - Hırsızlık meslek haline geldi. 50 Kez yakalanan hırsız yine toplum içinde yeni hırsızlık için plan yapıyor.Çünkü en fazla bir gün yatıp salınıyorlar. Evinize giren hırsıza tavayla bile vurduğunuzda sizden şikayetçi olabiliyor. Hırsızlık cezaları yeniden düzenlenmeli ve ağırlaştırılmalı.