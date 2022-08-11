11 Ağu 2022 - 09:51- Asayiş G: 11 Ağu 2022 - 10:03

İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı

İzmit'te iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı mask

Olay, İzmit'te meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayını gerçekleştirerek olay yerinden kaçan şüpheliler ile ilgili yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Ö.Y.S, A.T.K., K.E.U., E.A, E.A. ve Y.E.A. isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mevcutlu olarak sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# ile, polis

11 Ağu 2022 - 09:51 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Kutlua - Hırsızlık meslek haline geldi. 50 Kez yakalanan hırsız yine toplum içinde yeni hırsızlık için plan yapıyor.Çünkü en fazla bir gün yatıp salınıyorlar. Evinize giren hırsıza tavayla bile vurduğunuzda sizden şikayetçi olabiliyor. Hırsızlık cezaları yeniden düzenlenmeli ve ağırlaştırılmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 09:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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