Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi Sabancı Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.D. idaresindeki 41 AKU 261 plakalı motosiklet, 41 SS 250 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü başını yere vurarak yaralandı, kaskı da parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı S.D. ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet ise çekici marifeti ile yoldan kaldırıldı.
11 Ağu 2022 - 09:56- Asayiş Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 09:57
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı
İzmit'te motosiklet önüne aniden çıkan otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaskı da parçalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.