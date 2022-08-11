11 Ağu 2022 - 09:57- Asayiş G: 11 Ağu 2022 - 09:58

Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar

Kocaeli’de yaklaşık değeri 1 milyon lira olan inşaat malzemelerini değerinin altında satan ve satın alan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dilovası’nda faaliyet gösteren bir firmadan yüklenen ve başka bir ile nakledilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan inşaat malzemesinin yerine ulaşamaması neticesinde inceleme başlatıldı. İnşaat malzemelerini 3. kişiler aracılığı ile farklı illere sevk edip değerinin altında satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 4 şahıs ile bahse konu malzemeleri piyasanın altında fiyat vererek satın alan 3 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3’ü ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
# bir, Dilovası, ile, ardından

11 Ağu 2022 - 09:57 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.996.205 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alkollü iki grup birbirine girdi mask
Alkollü iki grup birbirine girdi
246 kilogram kokain ele geçirildi mask
246 kilogram kokain ele geçirildi
Ev yangını mahalleliyi sokağa döktü mask
Ev yangını mahalleliyi sokağa döktü
Silahlı kavga kanlı bitti: 2 yaralı mask
Silahlı kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 4 tutuklu mask
Kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 4 tutuklu
Plastik fabrikasında yangın çıktı mask
Plastik fabrikasında yangın çıktı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL