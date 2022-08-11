Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar

Dilovası’nda faaliyet gösteren bir firmadan yüklenen ve başka bir ile nakledilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan inşaat malzemesinin yerine ulaşamaması neticesinde inceleme başlatıldı. İnşaat malzemelerini 3. kişiler aracılığı ile farklı illere sevk edip değerinin altında satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 4 şahıs ile bahse konu malzemeleri piyasanın altında fiyat vererek satın alan 3 şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3’ü ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.