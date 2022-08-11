Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliğinin uyarılarının ardından Kocaeli’de sağanak etkisini gösterdi. Kentin bazı noktalarında caddeler su ile doldu. Kartepe ilçesindeki bir köprüyü de sel suları basarken, araçlar mahsur kaldı. Göle dönen yollardaki sürücüler, belediye ekiplerinin çalışmaları ile suların çekilmesini bekledi. Kullandığı servis aracı köprüde mahsur kalan Hasan Keskin, “Sudan geçerken araba bir anda stop etti. Yaklaşık 1 saattir mahsur kaldım. Çekicinin gelmesini bekliyorum” dedi.
11 Ağu 2022 - 09:57- Asayiş Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 10:02
Kocaeli’yi sağanak vurdu
Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan sağanakta kentin bazı noktalarında caddeler ve köprü altları sularla dolarken, araçlar mahsur kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.