11 Ağu 2022 - 10:05- Spor G: 11 Ağu 2022 - 10:06

Kocaelispor’un rakibi değişti! Yeni rakip Belediye Derince oldu

Sezon öncesi hazırlıklarını Bolu Koru Otel’de sürdüren Kocaelispor programa göre yarın (Perşembe) Ankaraspor ile maç yapacaktı. Ancak Ankara ekibi,...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kocaelispor’un rakibi değişti! Yeni rakip Belediye Derince oldu mask

Sezon öncesi hazırlıklarını Bolu Koru Otel’de sürdüren Kocaelispor programa göre yarın (Perşembe) Ankaraspor ile maç yapacaktı. Ancak Ankara ekibi, sakat futbolcusunun fazla olması nedeni ile Kocaelispor Kulübü’ne maçı oynayamayacaklarını iletti. Yaşanan gelişme üzerine yeşil siyahlı kulüp rakip bulamadı. Devreye aynı otelde kamp yaptıkları Belediye Derincespor Kulübü girdi. Kurmayların yaptığı görüşmenin ardından antrenman maçı oynanmasına karar verildi. Böylece Kocaelispor yarınki antrenman maçını 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor ile oynayacak. Bolu Von Otel Sahası’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.
# ardından, ile, Kocaelispor

11 Ağu 2022 - 10:05 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.996.205 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bağdatspor sezonu Cephanelik Stadı’nda açtı mask
Bağdatspor sezonu Cephanelik Stadı’nda açtı
Berat Özdemir'li Al İttifak, Sapanca’ya Al Khaleej ile karşılaşacak mask
Berat Özdemir'li Al İttifak, Sapanca’ya Al Khaleej ile karşılaşacak
Mustafa Akbaş Alikahyaspor’da mask
Mustafa Akbaş Alikahyaspor’da
Yalova Çiftlikköy, Cankat Ezgi’yi transfer etti mask
Yalova Çiftlikköy, Cankat Ezgi’yi transfer etti
Suadiyespor yeni sezona merhaba dedi mask
Suadiyespor yeni sezona merhaba dedi
Miraç Şen’in yeni durağı Azerbaycan oldu mask
Miraç Şen’in yeni durağı Azerbaycan oldu
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL