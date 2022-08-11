Sezon öncesi hazırlıklarını Bolu Koru Otel’de sürdüren Kocaelispor programa göre yarın (Perşembe) Ankaraspor ile maç yapacaktı. Ancak Ankara ekibi, sakat futbolcusunun fazla olması nedeni ile Kocaelispor Kulübü’ne maçı oynayamayacaklarını iletti. Yaşanan gelişme üzerine yeşil siyahlı kulüp rakip bulamadı. Devreye aynı otelde kamp yaptıkları Belediye Derincespor Kulübü girdi. Kurmayların yaptığı görüşmenin ardından antrenman maçı oynanmasına karar verildi. Böylece Kocaelispor yarınki antrenman maçını 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor ile oynayacak. Bolu Von Otel Sahası’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.