Sezon öncesi hazırlıklarını Bolu Koru Otel’de sürdüren Kocaelispor programa göre yarın (Perşembe) Ankaraspor ile maç yapacaktı. Ancak Ankara ekibi, sakat futbolcusunun fazla olması nedeni ile Kocaelispor Kulübü’ne maçı oynayamayacaklarını iletti. Yaşanan gelişme üzerine yeşil siyahlı kulüp rakip bulamadı. Devreye aynı otelde kamp yaptıkları Belediye Derincespor Kulübü girdi. Kurmayların yaptığı görüşmenin ardından antrenman maçı oynanmasına karar verildi. Böylece Kocaelispor yarınki antrenman maçını 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor ile oynayacak. Bolu Von Otel Sahası’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.
11 Ağu 2022 - 10:05- Spor Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 10:06
Kocaelispor’un rakibi değişti! Yeni rakip Belediye Derince oldu
Sezon öncesi hazırlıklarını Bolu Koru Otel’de sürdüren Kocaelispor programa göre yarın (Perşembe) Ankaraspor ile maç yapacaktı. Ancak Ankara ekibi,...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.