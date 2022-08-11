11 Ağu 2022 - 14:42- Spor G: 11 Ağu 2022 - 14:43

Gölcük yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Gölcük yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor mask
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Bölgesel Amatör Ligi 2022-2023 Sezonun hazırlıklarına Gölcük Erikli Tepe'de devam ediyor. Temsilcimiz kampın üçüncü gününde çift antrenman ile günün tamamladı. Bölgesel Amatör Ligi 2022-2023 Sezonun hazırlıklarına Gölcük Erikli Tepe'de Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde devam ediyor.
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11 Ağu 2022 - 14:42 - Spor

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