11 Ağu 2022 - 14:43- Spor G: 11 Ağu 2022 - 14:45

Amatörler  24-25 Eylül’de Süper Lig’le başlıyor
Amatörler  24-25 Eylül’de Süper Lig’le başlıyor mask

Kocaeli amatör futbol ligleri için karar verildi. Buna göre ligler 24-25 Eylül’de Süper Lig ile başlayacak. 1.küme 1-2 Ekim’de, 2.küme 134-15 ocak’ta start alacak.

LİGLER VE BAŞLAMA TARİHLERİ:

AMATÖR SÜPER LİG             24-25 EYLÜL 2022

1.KÜME                                   01-02 EKİM 2022

U-14 LİGİ                                 08-09 EKİM 2022

U-16 LİGİ                                 15-16 EKİM 2022

U-12 LİGİ                                 12-13 KASIM 2022

U-18 LİGİ                                 10-11 ARALIK 2022

U-15 LİGİ                                 17-18 ARALIK 2022

2.KÜME                                   14-15 OCAK 2023

U-17 LİGİ                                 21-22 OCAK 2023

U-13 LİGİ                                 04-05 MART 2023

U-11 LİGİ                                 01-02 NİSAN 2023
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11 Ağu 2022 - 14:43 - Spor

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