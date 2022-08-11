Amatörler  24-25 Eylül’de Süper Lig’le başlıyor

Kocaeli amatör futbol ligleri için karar verildi. Buna göre ligler 24-25 Eylül’de Süper Lig ile başlayacak. 1.küme 1-2 Ekim’de, 2.küme 134-15 ocak’ta start alacak.
LİGLER VE BAŞLAMA TARİHLERİ:
AMATÖR SÜPER LİG 24-25 EYLÜL 2022
1.KÜME 01-02 EKİM 2022
U-14 LİGİ 08-09 EKİM 2022
U-16 LİGİ 15-16 EKİM 2022
U-12 LİGİ 12-13 KASIM 2022
U-18 LİGİ 10-11 ARALIK 2022
U-15 LİGİ 17-18 ARALIK 2022
2.KÜME 14-15 OCAK 2023
U-17 LİGİ 21-22 OCAK 2023
U-13 LİGİ 04-05 MART 2023
U-11 LİGİ 01-02 NİSAN 2023
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.