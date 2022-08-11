Amatörler  24-25 Eylül’de Süper Lig’le başlıyor

Kocaeli amatör futbol ligleri için karar verildi. Buna göre ligler 24-25 Eylül’de Süper Lig ile başlayacak. 1.küme 1-2 Ekim’de, 2.küme 134-15 ocak’ta start alacak.

LİGLER VE BAŞLAMA TARİHLERİ:

AMATÖR SÜPER LİG 24-25 EYLÜL 2022

1.KÜME 01-02 EKİM 2022

U-14 LİGİ 08-09 EKİM 2022

U-16 LİGİ 15-16 EKİM 2022

U-12 LİGİ 12-13 KASIM 2022

U-18 LİGİ 10-11 ARALIK 2022

U-15 LİGİ 17-18 ARALIK 2022

2.KÜME 14-15 OCAK 2023

U-17 LİGİ 21-22 OCAK 2023

U-13 LİGİ 04-05 MART 2023

U-11 LİGİ 01-02 NİSAN 2023