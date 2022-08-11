11 Ağu 2022 - 14:44- Spor G: 11 Ağu 2022 - 14:45

Eren’le 2+1 yıllık  anlaşma yapıldı
Eren’le 2+1 yıllık  anlaşma yapıldı mask

Kocaelispor dış transfer çalışmaları kapsamında prensipte anlaştığı genç kaleci Eren Bilen’i 2+1 yıllığına renklerine bağladı

GÖZTEPELİ…

2000 doğumlu file bekçisi geride bıraktığımız sezonu Göztepe’nin futbolcusu olarak Nevşehirspor’da kiralık olarak geçirdi. İzmir ekibinde yetişen Eren’in sarı kırmızılı takımla sözleşmesi 1 Temmuz’da sona ermişti. Eren, Kocaelispor’a herhangi bir bonservis ödenmeden transfer oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan Eren’in kadroya dahil olması ile kaleci sayısı 4’e yükseldi. Kocaelispor’un diğer kalecileri Gökhan Değirmenci, İsmet Yumakoğulları ve Ahmet Hasan Göçen.
# bir, ile, Kocaelispor

11 Ağu 2022 - 14:44 - Spor

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