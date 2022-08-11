Derince´de Plaj Voleybolu heyecanı

Derince Belediyesi'nin Derincespor Kulübü ile birlikte 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıt süreci başladı. Turnuva Yavuz Sultan Mahallesi Harikalar Sahili Tesadüf Kafe karşısında bulunan alanda düzenlenecek. Son başvuru tarihinin 22 Ağustos olarak belirlendiği organizasyona katılmak isteyenler 0 262 606 1994 numaralı telefondan veya www.derince.bel.tr adresine girerek detaylı bilgi alabilecek. Doldurdukları katılım formlarını en geç 22 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Derince Belediyesi Çözüm Masası ve Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ne teslim edecek olan sporcular, ödüllü olarak düzenlenecek bu büyük heyecana ortak olacak. 7 ayrı kategoride düzenlenecek olan organizasyona sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kategoriler:

∙ Erkekler (Yaş grubu serbest)

∙ Karma gruplar (2003 doğumlu ve üzeri sporcular)

∙ Büyük bayanlar 2002-2001-2000 doğumlular

∙ Genç bayanlar 2003-2004 doğumlular

∙ Yıldız kızlar 2005-2006 doğumlular

∙ Küçük kızlar 2007-2008 doğumlular

∙ Minikler karma 2009-2010-2011 doğumlular