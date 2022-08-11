Köseköy mü, Suadiye mi?..

Kartepe Kulüpler Birliği tarafından bu sezon ikincisi düzenlenen Şöhretler Kupası’nda 50 yaş ve üstünde finalin adı belli oldu

GOLLÜ YARI FİNALLER

Derbent Stadı’nda oynanan yarı final maçlarında Köseköyspor, Derbentspor’u 8-2, Suadiyespor da Nusretiyespor’u 6-0 mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Final mücadelesi bu akşam Derbent Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Öte yandan 40-49 yaş kategorisinde yarı finale yükselen takımlar da belli oldu. Çeyrek final maçları sonunda Arslanbeyspor Derbentspor’u 7-1, Şirinsulhiyespor Acısuspor’u 6-1, Suadiyespor Uzuntarlaspor’u 2-1 ve Köseköyspor da Nusretiyespor’u 5-0 mağlup ederek son 4’e kaldılar.

50 YAŞ ÜSTÜ YARI FİNAL SONUÇLARI:

Köseköyspor - Derbentspor:8-2

Suadiyespor - Nusretiyespor:6-0

40 - 49 YAŞ KATEGORİSİ

ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI:

Arslanbeyspor - Derbentspor: 7-1

Şirinsulhiyespor - Acısuspor:6-1

Suadiyespor - Uzuntarlaspor: 2-1

Köseköyspor - Nusretiyespor:5- 0

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