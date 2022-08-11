11 Ağu 2022 - 14:45- Spor G: 11 Ağu 2022 - 14:46

Köseköy mü, Suadiye mi?..
Köseköy mü, Suadiye mi?.. mask
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Kartepe Kulüpler Birliği tarafından bu sezon ikincisi düzenlenen Şöhretler Kupası’nda 50 yaş ve üstünde finalin adı belli oldu

GOLLÜ YARI FİNALLER

Derbent Stadı’nda oynanan yarı final maçlarında Köseköyspor, Derbentspor’u 8-2, Suadiyespor da Nusretiyespor’u 6-0 mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Final mücadelesi bu akşam Derbent Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Öte yandan 40-49 yaş kategorisinde yarı finale yükselen takımlar da belli oldu. Çeyrek final maçları sonunda Arslanbeyspor Derbentspor’u 7-1, Şirinsulhiyespor Acısuspor’u 6-1, Suadiyespor Uzuntarlaspor’u 2-1 ve Köseköyspor da Nusretiyespor’u 5-0 mağlup ederek son 4’e kaldılar.

50 YAŞ ÜSTÜ YARI FİNAL SONUÇLARI:

Köseköyspor - Derbentspor:8-2

Suadiyespor - Nusretiyespor:6-0

 

40 - 49 YAŞ KATEGORİSİ

ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI:

Arslanbeyspor - Derbentspor: 7-1

Şirinsulhiyespor - Acısuspor:6-1

Suadiyespor - Uzuntarlaspor: 2-1

Köseköyspor - Nusretiyespor:5- 0

 

 

 

Resim:

# tarafından, Kartepe

11 Ağu 2022 - 14:45 - Spor

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