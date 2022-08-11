Köseköy mü, Suadiye mi?..

Kartepe Kulüpler Birliği tarafından bu sezon ikincisi düzenlenen Şöhretler Kupası’nda 50 yaş ve üstünde finalin adı belli oldu
GOLLÜ YARI FİNALLER
Derbent Stadı’nda oynanan yarı final maçlarında Köseköyspor, Derbentspor’u 8-2, Suadiyespor da Nusretiyespor’u 6-0 mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Final mücadelesi bu akşam Derbent Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Öte yandan 40-49 yaş kategorisinde yarı finale yükselen takımlar da belli oldu. Çeyrek final maçları sonunda Arslanbeyspor Derbentspor’u 7-1, Şirinsulhiyespor Acısuspor’u 6-1, Suadiyespor Uzuntarlaspor’u 2-1 ve Köseköyspor da Nusretiyespor’u 5-0 mağlup ederek son 4’e kaldılar.
50 YAŞ ÜSTÜ YARI FİNAL SONUÇLARI:
Köseköyspor - Derbentspor:8-2
Suadiyespor - Nusretiyespor:6-0
40 - 49 YAŞ KATEGORİSİ
ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI:
Arslanbeyspor - Derbentspor: 7-1
Şirinsulhiyespor - Acısuspor:6-1
Suadiyespor - Uzuntarlaspor: 2-1
Köseköyspor - Nusretiyespor:5- 0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.