11 Ağu 2022 - 14:45- Spor G: 11 Ağu 2022 - 14:47

2 ve 3. Lig’de yeni statü belli oldu
2 ve 3. Lig’de yeni statü belli oldu mask

2 ve 3. Lig’de bu sezon yeni statü ile oynanacak. İşte detaylar…

2. LİG STATÜ

2 Lig’de normal sezonda 1. olacak takımlar 1. Lig’e yükselecek. Son 4’er takım 3. Lig’e düşecek. Sezonu 2. sırada bitiren takım ilk turu bekleyecek. 3-6 ile 4-5 ile karşılaşacak ve tek maçlık elemede kazanan takımlar grup finaline yükselecek. Maçlar 3 ve 4. sıradaki takımların sahasında oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar grup ikincisi ile çift maç üzerinden grup finali oynayacak. Grup finalini kazanan takım diğer gruptan çıkan takımla ile 1. Lig’e yükselme maçı oynayacak.

3. LİG STATÜ

TFF 3. Lig’de 3 grup olacak. Gruplarında ilk sırayı alan 3 takım 2. Lig’e yükselecek, son 3 sıradaki toplam 9 takım BAL’a düşecek. Gruplarında 2. sırayı alacak olan takımlar direkt Play-Off finaline yükselecek. 3-6 ile 4-5 ile tek maçlık eleme müsabakasına çıkacak. Ev sahibi takımlar 3 ve 4. sıradaki takımlar olacak. Buradan çıkacak iki takım çift maçlık eleme maçına çıkacak. Rakibini eleyen takım normal sezonu ikinci sırada bitiren takımla 2. Lig’e yükselme final maçı oynayacak.

 

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11 Ağu 2022 - 14:45 - Spor

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