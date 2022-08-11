2 ve 3. Lig’de yeni statü belli oldu

2 ve 3. Lig’de bu sezon yeni statü ile oynanacak. İşte detaylar…
2. LİG STATÜ
2 Lig’de normal sezonda 1. olacak takımlar 1. Lig’e yükselecek. Son 4’er takım 3. Lig’e düşecek. Sezonu 2. sırada bitiren takım ilk turu bekleyecek. 3-6 ile 4-5 ile karşılaşacak ve tek maçlık elemede kazanan takımlar grup finaline yükselecek. Maçlar 3 ve 4. sıradaki takımların sahasında oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar grup ikincisi ile çift maç üzerinden grup finali oynayacak. Grup finalini kazanan takım diğer gruptan çıkan takımla ile 1. Lig’e yükselme maçı oynayacak.
3. LİG STATÜ
TFF 3. Lig’de 3 grup olacak. Gruplarında ilk sırayı alan 3 takım 2. Lig’e yükselecek, son 3 sıradaki toplam 9 takım BAL’a düşecek. Gruplarında 2. sırayı alacak olan takımlar direkt Play-Off finaline yükselecek. 3-6 ile 4-5 ile tek maçlık eleme müsabakasına çıkacak. Ev sahibi takımlar 3 ve 4. sıradaki takımlar olacak. Buradan çıkacak iki takım çift maçlık eleme maçına çıkacak. Rakibini eleyen takım normal sezonu ikinci sırada bitiren takımla 2. Lig’e yükselme final maçı oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.