Haydi Süper Enduro şölenine!..

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kartepe Motosiklet Kulübü’nün de destek verdiği Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 4.ayak yarışları 13-14 Ağustos tarihleri arasında Kartepe Enduro ve Motocross Parkurunda yapılacak. 80 sporcunun katılacağı yarışmada kıyasıya mücadele yaşanacak.
HAFTA SONU
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü de destek verdiği yarışmalar 11 Ağustos 2022 saat 18.00’de İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak olan gösteri ile başlayacak. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 4.ayak yarışlarında 13 Ağustos Cumartesi günü sporcular sıralama turuna katılacaklar. Motosiklet tutkunlarının merakla takip edeceği yarışlar Avrupa standartlarına uygun parkur, enduro severlerin ilgi odağı olacak.
SÜPER ENDURO GP KLASMAN:
Enduro Prestij
Enduro Usta
Enduro Genç
Enduro Veteran
C KLASMAN:
Enduro Kadın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.