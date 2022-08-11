11 Ağu 2022 - 14:46- Spor G: 11 Ağu 2022 - 14:47

Haydi Süper Enduro şölenine!..
Haydi Süper Enduro şölenine!.. mask

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kartepe Motosiklet Kulübü’nün de destek verdiği Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 4.ayak yarışları 13-14 Ağustos tarihleri arasında Kartepe Enduro ve Motocross Parkurunda yapılacak. 80 sporcunun katılacağı yarışmada kıyasıya mücadele yaşanacak.

HAFTA SONU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü de destek verdiği yarışmalar 11 Ağustos 2022 saat 18.00’de İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak olan gösteri ile başlayacak. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 4.ayak yarışlarında 13 Ağustos Cumartesi günü sporcular sıralama turuna katılacaklar. Motosiklet tutkunlarının merakla takip edeceği yarışlar Avrupa standartlarına uygun parkur, enduro severlerin ilgi odağı olacak.

SÜPER ENDURO GP KLASMAN:

Enduro Prestij

Enduro Usta

Enduro Genç

Enduro Veteran

C KLASMAN:

Enduro Kadın

# Kartepe, ile

11 Ağu 2022 - 14:46 - Spor

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