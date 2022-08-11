Görkem Murat Dinç kartını Göksel Ali Argun’dan aldı

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkan Vekili Göksel Ali Argun, Marmaris 1923 Spor Kulübü Başkanı ve futbol takımlarının teknik sorumlusu, aynı zamanda Kocaeli TÜFAD Üyesi Görkem Murat Dinç’i ziyaret etti ve Dinç’e üye kartını takdim etti.

BAŞARI DİLEĞİ

Argun öte yandan Kocaelispor atkısı ve flamasını da kardeş takım Marmaris 1923 Spor Kulübü’ne hediye etti. Argun “Ortak projeler ve organizasyonlar yapmak üzere genel anlamda görüştüğümüz Görkem Murat Dinç hocamıza ve Marmaris 1923 Spor Kulübü futbolcularına yeni sezonda başarılar diliyoruz” diye konuştu.