Görkem Murat Dinç kartını Göksel Ali Argun’dan aldı

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkan Vekili Göksel Ali Argun, Marmaris 1923 Spor Kulübü Başkanı ve futbol takımlarının teknik sorumlusu, aynı zamanda Kocaeli TÜFAD Üyesi Görkem Murat Dinç’i ziyaret etti ve Dinç’e üye kartını takdim etti.
BAŞARI DİLEĞİ
Argun öte yandan Kocaelispor atkısı ve flamasını da kardeş takım Marmaris 1923 Spor Kulübü’ne hediye etti. Argun “Ortak projeler ve organizasyonlar yapmak üzere genel anlamda görüştüğümüz Görkem Murat Dinç hocamıza ve Marmaris 1923 Spor Kulübü futbolcularına yeni sezonda başarılar diliyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.