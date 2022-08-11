HDM Lastik, Kick Boks’a sponsor oldu

HDM Lastik şirketi Türkiye ve Kocaeli'nde KickBoks'ta şampiyonlukları bulunan 2 bayan sporcuya sponsor oldu. Vezirçiftliği üzerinde bulunan İsmail Eşiyok ve Beytullah Eşiyok'un sahibi olduğu HDM Lastik şirketi Türkiye ve Kocaeli'de KickBoks'ta şampiyonlukları bulunan, Yaşar Doğan’ın antrenörlüğündeki 2 bayan sporcuya sponsor oldu. MuayThai Türkiye ve Kocaeli’nde 2 ve 3’ncülüğü ile Kocaeli şampiyonluğu bulunan Endüstri Mühendisliği Öğrencisi 60 kiloda mücadele eden 22 yaşındaki Beyza Özkul ve MuayThai Kocaeli ve Marmara Şampiyonluğu bulunan 45 kiloda mücadele eden 17 yaşındaki Nisa Yertüm'ü iş yerlerinde misafir eden yöneticiler, sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiler. HDM Lastik formalarıyla ilk defa Gebze'de maça çıkacak olan sporcularına başarılar dilediler.