Pehlevan: Gerekli çalışmaları başlattık

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman, Osman Ayaş, Serap Koçhisar ve İl Sağlık Müdürlüğü İş Yeri Baş Temsilcisi Mevlüt Dinçer ile birlikte İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ı makamında ziyaret etti. Konu hakkında konuşan Başkan Çeker, “İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında 06.11.2019 tarihinde yapılan protokolün günümüz şartlarına göre revize edilerek güncellenmesi zaruridir. Birçok ilde yapılan protokollerin revize edilmesi için gerekli girişimler sağlık müdürlükleri tarafından başlatılmıştır. Kocaeli’nde ise yaklaşık 12- 13 bin personelin talep ve isteği için bugün buradayız. Sağlık müdürümüzden hassasiyet bekliyoruz” dedi.

“ÇALIŞANLARIMIZ İSE MAĞDUR”

Açıklamasını sürdüren Başkan Çeker, “Önceden anlaşma yapan bankalar avantajlı, çalışanlarımız ise mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla kamu çalışanları adına bankalarla geçtiğimiz yıllarda yapılan promosyon anlaşmalarının güncellenmesi gerekmektedir. Yaşanan gelişmeler karşısında, bankaların promosyon ödemelerini piyasa gerçekleri çerçevesinde yeniden belirlemesi zaruri hale gelmiştir. Gelinen noktadan bankalar emeklilere dahi 8500 TL promosyon ücreti vermeyi taahhüt etmektedirler” ifadelerini kullandı.

“MÜJDELİ HABERİ VERECEĞİZ”

Çeker’den sonra konuşan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Ülke genelinde olduğu gibi, ilimizde görev yapan sağlık çalışanlarının ve sendikaların promosyon protokolünün revize edilmesi hakkında yoğun talepleri var. Gerekli çalışmaları başlattık. Çalışanların hak ettiklerini almaları için gerekeni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yakında çalışanlara müjdeli haberi vereceğiz” şeklinde konuştu.