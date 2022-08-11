Türel: Başkan Büyükgöz, gerçeklerden kaçıyor

Saadet Partisi (SP) Gebze ilçe yönetimi, SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel’in başkanlığında haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Gebze Belediyesi’nin adı altında Gebze Şehitliği’nin yakınındaki Mevlana Kapalı Pazar Meydanı’nda yapılan ‘Yaz Konserleri’ni gündeme alındı. Gebze Belediye yönetimine sert tepkilerin koyulduğu toplantıda Başkan Türel, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’ü sert dille eleştirdi.

“MAALESEF YANLIŞI SÜRDÜRÜYORLAR”

Konu hakkında açıklama yapan SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Şehitliğin yanı başında gerçekleştirilen Ceza konserinin yapılmasına rağmen Gebze Belediyesi yönetimi bir yanlışı devam ettirmekte ısrar ediyor. Şehitlerimize ve ölülerimize karşı yapılan hürmetsizlikten vazgeçilmiş değil. Nesillerimize de kötü örnek olacak böyle bir tavrı hangi değer yargılarıyla yaptıklarını anlamış değiliz. Biz millet olarak mezarlıkların yanında geçerken sessizce dua okuyan ve ölülerimize saygı gösteren kadim bir milletiz. Bu belediye yönetimi maalesef yanlışı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKLERDEN KAÇMAYA DEVAM EDİYOR”

Açıklamasını sürdüren Başkan Türel, “Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, Ceza konserinin şehitliğin yanı başında yapılması konusunda yaptığımız eleştirilere karşı, ‘Bize eleştiri yapıyorsunuz alternatifini de sunmak zorundasınız’ gibi bir beyanda bulunmuştu. Yine kendisi belediye başkanı olmadan önce seçim beyannamesinde, ‘Bizler Gebze’yi ortak akılla yöneteceğiz’ açıklaması yapmasına rağmen 3 yıllık belediye başkanlığı döneminde herhangi bir konuda ortak aklı hayata geçiren maalesef bir adım atmamıştır. Ortak akıl referans almayan bir belediye başkanı, yanlışlarını örtbas etmek için ‘alternatif yok’ diyerek gerçeklerden kaçmaya devam ediyor. Bu şekilde davranmakla da topu taca atıyor” dedi.