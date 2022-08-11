Sokak göle döndü, felakete ramak kaldı

Kartepe ilçesinde şiddetli sağanak Özen Sokak’ı da vurdu. Yağmur sularının sokağı doldurmasıyla, bölge adeta göle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yağmurdan dolayı evleri su basmasına ramak kaldı. Ekiplerin çalışmaları ve yağmurun durmasıyla sokaktaki evler baskın ya da hasar almaktan kurtuldu. Sokağı dolduran suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.