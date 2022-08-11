Kartepe ilçesinde şiddetli sağanak Özen Sokak’ı da vurdu. Yağmur sularının sokağı doldurmasıyla, bölge adeta göle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yağmurdan dolayı evleri su basmasına ramak kaldı. Ekiplerin çalışmaları ve yağmurun durmasıyla sokaktaki evler baskın ya da hasar almaktan kurtuldu. Sokağı dolduran suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.
11 Ağu 2022 - 14:52- Gündem Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 14:54
Sokak göle döndü, felakete ramak kaldı
Kartepe ilçesinde bulunan Özen Sokak, yağmurdan sonra adeta göle döndü. Hızlıca yükselen sular, yağmurun durması ve ekiplerin müdahalesiyle evlere girmedi. Tahliye çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.