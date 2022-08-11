11 Ağu 2022 - 16:00- Spor G: 11 Ağu 2022 - 16:54

Kocaelispor - Belediye Derincespor
Kocaelispor - Belediye Derincespor mask

2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaelispor ile 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor ile karşı karşıya geliyor...

Maç başladı

Dk.10: Kocaelispor gole çok yaklaştı savunma arkasına koşu yapan Mertan, Kaleci Volkan'ı karşısında gördü. Mertan'ı şutunda Volkan topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

Dk. 35 Kocaelispor öne geçti. Sağ kanattan Mehmet Yılmaz uzak noktaya topu ortaladı. Samed Ali kafayla topu ceza sahası içerisine doldurdu. Kafalardan seken top Tayfun'un önünde kaldı. Tayfun'un yerden sert ve isabetli vuruşu sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Dk. 38: Belediye Derincespor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Sercan'ın yakın mesafeden çektiği şut üst kale direğini yalayıp dışarıya çıktı.

Dk 42: Kocaelispor Mertan'la golle burun buruna geldi. Günün başarılı isimlerinden Mehmet Yılmaz sağ kanattan çok klas bir orta yaptı. Yakın mesafeden Mertan topu ıskaladı.

Dk 42: Kocaelispor Mertan'la golle burun buruna geldi. Günün başarılı isimlerinden Mehmet Yılmaz sağ kanattan çok klas bir orta yaptı. Yakın mesafeden Mertan topu ıskaladı.

KOCAELİSPOR 11

Gökhan
Mehmet Yılmaz
Atila Turan
Yalçın
Alpay
Anıl
İlyas Kubilay
Tayfun
Cem
Samed Ali
Mertan

Belediye Derincespor 11

Volkan
Tayfun
Melih
Sercan
İsa
Mehmet Tosun
İlker
Kadir
Ramazan
Tufan
Fatih

# ile, Kocaelispor, bir

11 Ağu 2022 - 16:00 Kocaeli- Spor

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