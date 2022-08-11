Kocaelispor - Belediye Derincespor

2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaelispor ile 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor ile karşı karşıya geliyor...

Maç başladı

Dk.10: Kocaelispor gole çok yaklaştı savunma arkasına koşu yapan Mertan, Kaleci Volkan'ı karşısında gördü. Mertan'ı şutunda Volkan topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

Dk. 35 Kocaelispor öne geçti. Sağ kanattan Mehmet Yılmaz uzak noktaya topu ortaladı. Samed Ali kafayla topu ceza sahası içerisine doldurdu. Kafalardan seken top Tayfun'un önünde kaldı. Tayfun'un yerden sert ve isabetli vuruşu sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Dk. 38: Belediye Derincespor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Sercan'ın yakın mesafeden çektiği şut üst kale direğini yalayıp dışarıya çıktı.

Dk 42: Kocaelispor Mertan'la golle burun buruna geldi. Günün başarılı isimlerinden Mehmet Yılmaz sağ kanattan çok klas bir orta yaptı. Yakın mesafeden Mertan topu ıskaladı.

Dk 42: Kocaelispor Mertan'la golle burun buruna geldi. Günün başarılı isimlerinden Mehmet Yılmaz sağ kanattan çok klas bir orta yaptı. Yakın mesafeden Mertan topu ıskaladı.

KOCAELİSPOR 11

Gökhan

Mehmet Yılmaz

Atila Turan

Yalçın

Alpay

Anıl

İlyas Kubilay

Tayfun

Cem

Samed Ali

Mertan

Belediye Derincespor 11

Volkan

Tayfun

Melih

Sercan

İsa

Mehmet Tosun

İlker

Kadir

Ramazan

Tufan

Fatih