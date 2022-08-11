11 Ağu 2022 - 15:48- Gündem G: 11 Ağu 2022 - 15:49

‘Leyla Hanım’ ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi

Ulusal ve uluslararası festival yolculuğunu sürdüren Leyla Hanım belgesel filmi, IFA İstanbul Film Ödülleri’nde En İyi Türk Belgesel-Sinema Filmi ödülünün sahibi oldu
‘Leyla Hanım’ ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen, Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi festival yolculuğunu sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası festivallerden ödülleri toplamaya devam eden Leyla Hanım belgesel filmi IFA İstanbul Film Ödülleri’nde En İyi Türk Belgesel-Sinema Filmi ödülünü de koleksiyonuna ekledi. 

EN İYİ TÜRK BELGESEL-SİNEMA FİLMİ

Dünya çapındaki bağımsız film yapımcılarının çalışmalarını takdir eden ve ödüllendiren, film yapımcılarına ve film severlere açık yıllık gösterimleri olan, aylık bazda bir film yarışması olan IFA İstanbul Film Ödülleri’nde boy gösteren Leyla Hanım belgeseline ilgi büyük oldu. En İyi Türk Belgesel-Sinema Filmi kategorisinde yer alan Leyla Hanım ödülün sahibi oldu. 
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11 Ağu 2022 - 15:48 - Gündem

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