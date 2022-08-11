SGK İl Müdürü değişti

Yaklaşık 10 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu (SKK) Kocaeli İl Müdürlüğü görevini yürüten Nurettin Nacar, dün itibariyle Şanlıurfa GSK İl Müdürü olarak atandı. Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü de Kocaeli SGK İl Müdürü olarak görevlendirildi. Nacar, Kocaeli’den önce de Şanlıurfa SGK İl Müdürü olarak görev yapmıştı. Ünlü’nün ay sonuna kadar ilimizde görevine başlaması bekleniyor.
Nurettin Nacar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.