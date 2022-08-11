SGK İl Müdürü değişti

Yaklaşık 10 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu (SKK) Kocaeli İl Müdürlüğü görevini yürüten Nurettin Nacar, dün itibariyle Şanlıurfa GSK İl Müdürü olarak atandı. Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü de Kocaeli SGK İl Müdürü olarak görevlendirildi. Nacar, Kocaeli’den önce de Şanlıurfa SGK İl Müdürü olarak görev yapmıştı. Ünlü’nün ay sonuna kadar ilimizde görevine başlaması bekleniyor.

Nurettin Nacar