11 Ağu 2022 - 15:53- Gündem G: 11 Ağu 2022 - 15:57

SGK İl Müdürü değişti

Uzun yıllardır görevde olan SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Şanlıurfa’ya atandı. Nacar’ın yerine de Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü geliyor
SGK İl Müdürü değişti mask
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Yaklaşık 10 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu (SKK) Kocaeli İl Müdürlüğü görevini yürüten Nurettin Nacar, dün itibariyle Şanlıurfa GSK İl Müdürü olarak atandı. Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü de Kocaeli SGK İl Müdürü olarak görevlendirildi. Nacar, Kocaeli’den önce de Şanlıurfa SGK İl Müdürü olarak görev yapmıştı. Ünlü’nün ay sonuna kadar ilimizde görevine başlaması bekleniyor.

Nurettin Nacar

11 Ağu 2022 - 15:53 - Gündem

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