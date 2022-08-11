Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit’in Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli’yi Sakarya’ya bağlayan grup yolda yağmurdan dolayı çökme meydana geldi. Ortaya çıkan manzara amatör kameraya yansıdı. Köprü çalışması yapılan grup yol üzerinde, geçici olarak yapılan yolu ve köprü kalıplarını sel suları götürdü. Adrese intikal eden ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yenice Muhtarı İlhan Gülser, yolun bir süreliğine kapalı kalacağını, tüm ekiplerle beraber çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
11 Ağu 2022 - 16:16- Gündem Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 16:46
Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü
Kocaeli’yi Sakarya’ya bağlayan grup yol üzerinde yapılan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.