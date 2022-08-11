11 Ağu 2022 - 16:16- Gündem G: 11 Ağu 2022 - 16:46

Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü

Kocaeli’yi Sakarya’ya bağlayan grup yol üzerinde yapılan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü.
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Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit’in Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli’yi Sakarya’ya bağlayan grup yolda yağmurdan dolayı çökme meydana geldi. Ortaya çıkan manzara amatör kameraya yansıdı. Köprü çalışması yapılan grup yol üzerinde, geçici olarak yapılan yolu ve köprü kalıplarını sel suları götürdü. Adrese intikal eden ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yenice Muhtarı İlhan Gülser, yolun bir süreliğine kapalı kalacağını, tüm ekiplerle beraber çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
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11 Ağu 2022 - 16:16 - Gündem

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