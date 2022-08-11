11 Ağu 2022 - 16:54- Gündem G: 11 Ağu 2022 - 16:56

İzmit Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Kadın Çalıştayının sonuç bildirgesi kitaplaştırıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İmza Protokolü ve Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayının sonuç bildirgesi kitaplaştırıldı. Kitabın lansmanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
İzmit Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Kadın Çalıştayının sonuç bildirgesi kitaplaştırıldı mask

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İmza Protokolü ve Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı’nın kitap lansmanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 15 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi’nde saat 11.00’da başlayacak olan lansmana İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü konuşmacı olarak katılacak.

ÖRNEKLER İNCELENDİ

İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü 
kapsamında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İmza Protokolü ve Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı düzenlendi. 30 belediyeden 100’ün üzerinde temsilcinin katıldığı çalıştayda kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi adına eğitimler verilirken Avrupa ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri incelendi. 

KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

İrlanda Büyükelçisi ve Almanya Eyalet SPD Milletvekili Güngör Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İmza Protokolü ve Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı’nın sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesi ve uygulama örnekleri akademik destek alınarak kitap haline getirildi.

# başkanı, İzmit belediyesi, tarafından

11 Ağu 2022 - 16:54 - Gündem

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