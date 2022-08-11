Genç kadın banyoda intihar etti

Vatandaş - Çok ailelerde, hele hele cahil, eğitimsiz ailelerde olan bir şey, Kadının yeri kocasının yanıdır deniyor. Baba evine döndüğünde hoş karşılanmadıysa, destek olunmadıysa ve de surat asıldıysa bu yolu tercih etmiştir. Günahı sebep olanlara olsun.