11 Ağu 2022 - 17:07- Asayiş G: 11 Ağu 2022 - 17:12

Genç kadın banyoda intihar etti

Gölcük'te yaşayan ve eşiyle arasında sorunlar bulunduğu için çocuğuyla birlikte ailesinin yanına dönen Duygu G.U. (30) banyoda intihar etti.
Genç kadın banyoda intihar etti mask

Edinilen bilgilere göre olay Gölcük Şirinköy TOKİ Sivritepe konutlarında meydana geldi. İddialara göre 30 yaşındaki Duygu G.U. (30) bir süre önce eşi ile aralarındaki sıkıntılar sebebiyle 3 yaşındaki çocuğu ile birlikte ailesinin yanına döndü. Genç kadın gece vakti evin banyosunda kendini asarak yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde kızlarının cansız bedenini bulan ailenin haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. İşlemlerin ardından genç kadının cenazesi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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11 Ağu 2022 - 17:07 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

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Yorumlar

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Vatandaş - Çok ailelerde, hele hele cahil, eğitimsiz ailelerde olan bir şey, Kadının yeri kocasının yanıdır deniyor. Baba evine döndüğünde hoş karşılanmadıysa, destek olunmadıysa ve de surat asıldıysa bu yolu tercih etmiştir. Günahı sebep olanlara olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 17:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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