Kaan Hudekoğlu aday olmayacak

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık partisinin genel başkanı Ümit Özdağ'ın kararı ile görevden alınmış ve yerine geçici olarak Ersin Özyılmaz atanmıştı. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Çolak, Kaan Hudekoğlu'nun listesi ile tek liste girileceğini belirtti.
Konu üzerine ise vekaleten atanan Ersin Özyılmaz yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1 ay önce atanmış olduğum, Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinin gereğini yerine getirmiş, 12 Ağustos Cuma günü Olağanüstü Kongre tarihini alıp, partimizi kongreye hazır hâle getirmiş bulunmaktayız. Herhangi bir adaylığım söz konusu değildir. Kongrede kazanacak aday arkadaşımıza başarılar diliyorum. Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ Bey ve Genel merkez yönetimimizin politikaları doğrultusunda, Yolumuza devam ediyoruz” ifadelerine yer verirken bugün ani bir gelişme yaşandı.
Yarın gerçekleştirilecek il kongresi öncesinde Hudekoğlu aday olmadığını açıkladı. Adayın ise yarın kongrede açıklanacağı belirtildi. Söz konusu kararın neden alındığı henüz bilinmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.