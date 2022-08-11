Atlamak üzereyken itfaiye ekipleri aldı

Olay, İzmit ilçesi Halkevi Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı köprüye çıkarak intihara teşebbüs etti. Köprüdeki parmaklıkları aşan şahıs kendini aşağıya sarkıttı. Köprüde dakikalarca asılı kalan şahıs çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köprüde aslı kalan şahsa merdiven yardımıyla ulaşarak müdahale etti.
Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.