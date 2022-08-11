Kocaelispor’dan iyi prova “2-0”

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı antrenman maçında kentlisi Belediye Derincespor’u 2-0 mağlup etti. Maçın genelinde oldukça etkili bir futbol ortaya koyan yeşil siyahlılarda golleri 35. dakikada Tayfun, 71. dakikada da penaltıdan Okan Eken kaydetti. Kocaelispor’un yeni transferi Beykan Şimşek ikinci yarıda forma giyerken hem oyunu hem de yaptırdığı penaltı ile göz doldurdu. Devreye girerek Kocaelispor’un sıkı bir maç yapmasını sağlayan Belediye Derincespor ise maç genelinde geri adım atmadan mücadele etti. Yeşil siyahlılar Bolu’daki ikinci antrenman maçını pazar günü 3. Lig takımlarından Çatalcaspor ile oynayacak. Bolu Termal Otel sahasındaki maç saat 16.00’da başlayacak.

Erdem ÖVÜÇ – Bolu