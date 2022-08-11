Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik emniyet güçleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin İ.O. (27) ve U.A. (20) olduğu tespit edildi. Şahıslar, Gebze’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İ.O ve U.A emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11 Ağu 2022 - 22:27- Asayiş Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 22:28
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı
Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.