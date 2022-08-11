11 Ağu 2022 - 22:27- Asayiş G: 11 Ağu 2022 - 22:28

Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı mask

Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik emniyet güçleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin İ.O. (27) ve U.A. (20) olduğu tespit edildi. Şahıslar, Gebze’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İ.O ve U.A emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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11 Ağu 2022 - 22:27 İHA Kocaeli- Asayiş

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