Kocaeli’ye yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirleri yeni görev yerlerine liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

Kocaeli'de valiliğe ve kaymakamlıklara da yeni atamalar yapıldı. Kocaeli Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Kocaeli Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Salih Bıçak, Kocaeli Vali Yardımcısı; İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Kocaeli Vali Yardımcısı, Tekirdağ Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kocaeli Vali Yardımcısı olarak atandı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamlığı'na; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mersin Mezitli Kaymakamlığı'na; Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Kaymakamlığı'na; Ordu Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Kaymakamlığı'na; Konya Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Kaymakamlığı'na; İstanbul Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Kaymakamlığı'na atanırken Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İstanbul Vali Yardımcısı; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gaziantep Vali Yardımcısı; Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Mersin Valiliği Hukuk Müşaviri; İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Kaymakamı olarak atandı.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal

1965 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Sorgun’da, lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1988 yalında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı’nda stajyer kaymakam olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla Sivas, Gümüşhane, Bolu, Antalya ve İzmir illerinde 24 yıl boyunca kaymakamlık görevini yürüttü. 2010-2015 yılları arasında İzmir-Konak Kaymakamlığı, 2015-2020 yılları arasında ise İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu arada, 2018-2019 yılları arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevlerini yürüttü.14.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Eskişehir ili Tepebaşı Kaymakamlığına atanmıştır.

1990 yılında yabancı dil öğrenimi amacıyla bir yıl süreyle İngiltere’de bulundu. Ayrıca 2000 yılında İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde kamu yönetimi yüksek lisansı yaptı. “Avrupa Birliği’nin Göçmenler Politikası” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Ahmet Önal evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali ÖZYİĞİT

Konya Ereğli’de doğdu. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı yaptı. Gümüşhane Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. İngiltere Exeter’de bir yıl dil eğitiminde bulundu. Kırklareli Demirköy ve Denizli Honaz’da Kaymakam Vekilliği yaptı. Eskişehir Beylikova Kaymakamlığı, Şırnak Silopi Kaymakamlığı, Bayburt Vali Yardımcılığı, Denizli Acıpayam Kaymakamlığı, Bilecik Bozüyük Kaymakamlığı, Antalya Kepez Kaymakamlığı, İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Evli ve beş çocuk babası olan Mehmet Ali ÖZYİĞİT iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2017 yılından beri İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.