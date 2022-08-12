Kocaelispor iyi yolda! “2-0”

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı antrenman maçında kentlisi Belediye Derincespor’u Tayfun ve penaltıdan Okan’ın golleri ile 2-0 mağlup etti. Yeşil siyahlılar pazar günü Bolu Termal Otel sahasında 3. Lig takımlarından Çatalcaspor ile karşılaşacak.

MAÇ BOYUNCA ATAKTI

Bolu Von Otel sahasındaki maça Kocaelispor kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Bedirhan Yıldız, Yalçın, Alpay, önlerinde Anıl, İlyas Kubilay, sağda Cem, solda Samed Ali, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Mertan 11’i ile başladı. İlk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline geçiren yeşil siyahlılar maç boyunca atak bir görüntü verdi.

VOLKAN MERT İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

10’da Kocaelispor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına koşu yapan Mertan, rakiplerinden topu kurtardı ve kaleci Volkan'ı karşısında gördü. Mertan'ın ceza sahası içinden çektiği şutta günün başarılı ismi, Kocaelispor’un eski kalecilerinden Volkan Mert topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. Kullanılan köşe vuruşunda Mertan topu Yalçın'a bıraktı. Yalçın'ın müsait durumda çektiği şut sağdan dışarıya çıktı.

TAYFUN AFFETMEDİ

35’te Kocaelispor golü buldu. Sağ kanattan Mehmet Yılmaz topu uzak noktaya doğru ortaladı. Samed Ali kafayla topu ceza sahası içerisine doldurdu. Kafalardan seken top Tayfun'un önünde kaldı. Ceza sahası içindeki Tayfun'un yerden sert ve isabetli vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu. "1-0" 3 dakika sonra Belediye Derincespor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Sercan'ın yakın mesafeden çektiği şut üst kale direğini yalayıp dışarıya çıktı.

MEHMET YILMAZ ETKİLİYDİ

42’de Kocaelispor Mertan'la golle burun buruna geldi. Günün başarılı isimlerinden Mehmet Yılmaz sağ kanattan bel seviyesinde çok klas bir pas verdi. Yakın mesafeden Mertan topu uçarak kaleye göndermek istedi ancak topu Mertan’ın başını sıyırdı. İlk yarının son anlarında Mertan yine net bir pozisyon yakaladı. Mehmet Yılmaz'ın ortasında yerden seken top yüksek geldi ve Mertan topu istediği gibi kaleye gönderemezken top kaleci Volkan’ın ellerinde kaldı. Devre Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI KADROSU

Kocaelispor ikinci yarıya kalede İsmet savunmada Yiğit Canguru, Onur Öztonga, Diogo, Bedirhan, önlerinde Mesut Can ve Anıl, sağda Uğur Can, solda yeni transfer Beykan, forvete yakın bölgede Yiğitali ve ileride de Okan 11’i ile başladı. 60’ta Kocaelispor'da Beykan sağ çaprazdan kaleyi yokladı, top kaleci İlker'de kaldı. 66’da Derince’de Kadir Torbacı kale önünde bir türlü açısını bulup topu kaleye gönderemedi.

BEYKAN ÇOK KLASTI

71’de Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Beykan'ın Fatih Cin tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi ile kazanılan penaltıda topun gerisine geçen Okan Eken meşin yuvarlağı tam sağ köşeden filelerle buluşturdu. 78’de Beykan sol çaprazdan topu kesme diye tabir edilen şekilde kaleye gönderdi. Top, soldan az farkla dışarıya çıktı. Kalan sürede başka net pozisyon olmadı ve Kocaelispor, kentlisi ve kardeşi Belediye Derincespor’u 2-0 mağlup etti.

TEŞEKKÜRLER DERİNCE

Ankaraspor’un şok kararı nedeni ile Kocaelispor bir anda rakipsiz kalmış ve devreye girerek Kocaelispor’un sıkı bir maç yapmasını sağlayan Belediye Derincespor ise maç genelinde elinden gelen mücadelenin en iyisini ortaya koydu. Kaleciler Volkan ve İlker ile Sercan, Muhammed Fatih, Tayfun, Kadir, Mehmet Tosun ve Ramazan hayli dikkat çekti. Sakalıkları bulunan Efe, Furkan Gedik ve Uğurcan forma giyemedi.