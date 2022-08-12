Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükselişin ardından benzine zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.