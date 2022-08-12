12 Ağu 2022 - 09:45- Ekonomi G: 12 Ağu 2022 - 09:47

Benzine zam geliyor

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.
Benzine zam geliyor mask

Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükselişin ardından benzine zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.
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12 Ağu 2022 - 09:45 - Ekonomi

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