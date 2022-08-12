12 Ağu 2022 - 09:49- Gündem G: 12 Ağu 2022 - 09:50

Mazlum Demir, Bucaspor’da
Mazlum Demir, Bucaspor’da mask

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Menemenspor’dan Kocaelispor’a transfer olan başarılı futbolcu Mazlum, Kocaelispor’un rakiplerinden Bucaspor 1928 ile anlaştı. Bolu Termal Otel’de yeni takımının kampına katılan Mazlum, İzmir ekibinde forma giyeceği için mutlu olduğunu ifade etti. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 31 yaşındaki stoper ile 1+1, uzatma opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere sözleşme imzaladı. Stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde oynayabilen Mazlum geçtiğimiz sezon Menemenspor’da 19, Kocaelispor’da da 12 olmak üzere toplam 31 maçta oynadı.
# ile, Kocaelispor

12 Ağu 2022 - 09:49 - Gündem

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