Mazlum Demir, Bucaspor’da

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Menemenspor’dan Kocaelispor’a transfer olan başarılı futbolcu Mazlum, Kocaelispor’un rakiplerinden Bucaspor 1928 ile anlaştı. Bolu Termal Otel’de yeni takımının kampına katılan Mazlum, İzmir ekibinde forma giyeceği için mutlu olduğunu ifade etti. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 31 yaşındaki stoper ile 1+1, uzatma opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere sözleşme imzaladı. Stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde oynayabilen Mazlum geçtiğimiz sezon Menemenspor’da 19, Kocaelispor’da da 12 olmak üzere toplam 31 maçta oynadı.
# ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.