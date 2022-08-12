CHP’li gençler AKP bayraklarını toplayıp il binasına götürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen mitingden kalan AKP bayraklarının kaldırılmasını istemiş, dün saat 22.00’ye kadar süre vermişti. Sürenin dolmasının ardından CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut ve ilçe yönetimi alana gitti. CHP’liler bayrakları toplamak yerine ‘yüreğimiz el vermedi’ diyerek yere düşen, kopan bayrakları toplayarak AKP il başkanlığına götürdü.

“DERTLERİNİ DİNLİYOR, NOTLARIMIZI ALIYORUZ”

Akbulut, yaşananları şu ifadelerle anlattı; “Gündemi ufak tefek olaylarla meşgul etmek tabi ki istemeyiz, tabi ki milletin gerçek derdi olan ekonomik sıkıntıları, gençlerin işsizliğini, ülkedeki adaletsizliği konuşmak isteriz ki bunun için ilk defa oy kullanacak seçmenlerimize ziyaretler yaparak gençlerimizin dertlerini dinliyor notlarımızı alıyoruz.

“YAZDIKLARI CEZAYI DÜN GİBİ HATIRLIYORUZ”

AKP’nin geçtiğimiz hafta sonu yapmış olduğu mitingden sonra Türk bayraklarını sökmeleri, kendi bayraklarını sökmemeleri üzerine dün yapmış olduğumuz açıklama üzerine direklere asılı, yerde sürünen, kopmuş bayraklarını toplamak için hala bir çalışma yapılmış değil. Kente, çevreye olmayan saygıları ne yazık ki bayraklarına yok bunların. Yasaları, kanunları geçtik onu zaten biliyoruz. 15 dakika' da tüm kenti alarma geçirip derince gençlik kollarımızın afişini nasıl kaldırdıklarını ve yazdıkları cezayı dün gibi hatırlıyoruz. O üst geçit kamu malı da bu bayrakların asıldığı duvarlar değil mi? O afiş Siyasi propagandaysa AKP’nin 5 gündür yaptığı nedir? Ceza yazmak için gücünüz bitek bizim gençlerimize mi yetiyor?

“BAYRAKLARINIZI BİR AN ÖNCE KALDIRMANIZI BEKLİYORUZ”

Bugün CHP İzmit gençlik kolları olarak saat 22:00'a kadar bekledik daha sonra bayrakları temizlemek için alana çıktık ama başka bir partinin bayraklarını sökmeye yüreğimiz el vermedi bunu hem kendimize hem de AKP'ye karşı yapılacak bir hakaret olarak gördük bu sebeple yere düşen, kopan bayraklarını toplayarak il başkanlıklarına getirdik. Bu kente sosyal demokrasiyi getirmiş, seçim kazanmış gençler olarak, bu kentin sokaklarında izimiz olduğunu, kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi başkalarına yapmamamız gerektiği anlayışıyla, bayraklarınızı bir an önce kaldırmanızı bekliyoruz. Dün dediğimiz gibi gençlik kollarınıza yardıma gelmeye hazırız. Son olarak kimse yoksa CHP'nin gençleri gençlik örgütleri var, mücadeleye her alanda devam edeceğiz.”