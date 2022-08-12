12 Ağu 2022 - 11:27- Asayiş G: 12 Ağu 2022 - 12:23

16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri

2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasından çalınan çelik kasa ile boğazı kesilerek öldürülen muhasebecinin olayı araştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dedektifleri, kan donduran cinayet halkasını ortaya çıkardı.
16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri mask
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2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında muhasebeci olarak görev yapan Bülent Demir (30) ile çalışanların maaşlarının tutulduğu çelik kasa ortadan kayboldu. Yapılan araştırmaların ardından Bülent Demir'in cesedi Gebze Köseler Köyü'nde ormanlık alanda boğazı kesik halde bulundu. Çalınan çelik kasa ise Sakarya'da açılmış ve içerisindeki 80 bin TL çalınmış halde bulundu.

16 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Faili meçhul cinayetin ardından dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden açıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın yaşandığı gece tekstil firmasında bekçi olarak çalışan M.M’yi gözaltına alarak çapraz sorguya aldı. M.M., sorgusunda o geceki hırsızlık ve cinayeti Murat Dayanç ve A.B.E. ile beraber işlediğini itiraf etti. Çelik kasayı açmak için de M.Ö. ve M.K.Ö. isimli iki şahsın kendilerini yardımcı olduğunu belirtti. Kasayı çalarken Bülent Demir’in de kendilerini gördüğü için öldürdüklerini ve cesedi ormanlık alana attıklarını tek tek anlattı.

ZANLILARDAN BİRİSİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2014 yılında ortadan kaybolan zanlılardan Murat Dayanç’ın da cinayete kurban gittiğini belirledi. M.M., Murat Dayanç'ı, hırsızlığı ve cinayeti beraber işledikleri arkadaşlarının öldürüldüğünü itiraf etti. Aralarında para yüzünden çıkan tartışma neticesinde öldürülen Murat Dayanç’ın cesedinin Kurtköy’de ormanlık alanda olduğu belirlendi.

SORGULAMADA TEKİN UĞURLU CİNAYETİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yapılan sorgulamada M.M. Bülent Demir ve Murat Dayanç cinayetinden bağımsız olarak 2018 yılında Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Üyesi Tekin Uğurlu’yu da, 2018 yılında araç içerisinde öldürüp cesedini parçalayıp torbalar halinde İstanbul’da gömdüğünü anlattı. M.M.'nin belirttiği noktada arama yapan polis, cesedin parçalarına ulaştı. M.M., İstanbul’da tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B.E., M.Ö., ve M.K.Ö ise bugün adliyeye sevk edildi.

Tekin Uğurlu

Bülent Demir

Cinayet şüphelilerinden öldürülen M.D.

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12 Ağu 2022 - 11:27 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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İzmi̇tli̇ - TEBRİKLER KOCAELİ CİNAYET BÜRO ELEMANLARI VE VEYSEL MÜDÜRÜM.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 12 Ağustos 12:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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