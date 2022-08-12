Beykan Şimşek: Kocaelispor’a şampiyonluk yaşamaya geldim

Kocaelispor yeni transferi Beykan Şimşek’ten ilk açıklamalar geldi. Başarılı futbolcu Kocaelispor’a şampiyonluk yaşamak için geldiğini ifade etti.

BU FEDAKARLIĞA KATKI SAĞLAYACAĞIM

Camianın yaptığı fedakarlıklara destek olmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Beykan Şimşek şu şekilde konuştu: Çok güzel ve özel bir camiaya geldim. Açıklanan videoda da söylediğim gibi, taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Ortamımız da çok güzel. Zaten tanıdığım arkadaşlarım da vardı. Hızlı bir şekilde kaynaştık. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Yönetimimiz, hocamız ve camia yeni sezon öncesinde de büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz de bu camiaya yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Öyle de olacak. Umarım bu sezon sonunda şampiyon olacağız ve sonraki senelerde de kulübümüzün hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışacağız.

BANDIRMA’YI YENİNCE “LİGDE KALIRLAR” DEDİM

Geçen sezon Bandırmaspor’daydım. Kocaelispor maçımız, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçtı. Kocaelispor’un da ligde kalması için kritik bir karşılaşmaydı. Kocaelispor, Bandırma’yı yendikten sonra açıkçası kendi adıma “Ligde kaldılar” dedim. Bunu dememdeki neden, o stattan kolay kolay kimsenin çıkamayacağını düşündüğüm içindi. Kariyerimde oynadığım takımların çoğu taraftarlı camialardı. Kocaelispor da bu özel kulüplerden. Bu sezon iç sahadaki itici gücümüz taraftarımız olacak. Herkesin emeğini alabileceği, güzel bir sezon geçeğini düşünüyorum.

BABAMI TANIDILAR, BENİ DE TANIYACAKLAR

Babam Hakan Şimşek de Körfez Belediyespor’da futbolcuydu. Isparta’dayken son zamanlarını hatırlıyorum. Bilenler iyi futbolcu olduğunu söylüyorlar. Babamın bir dönem futbol oynadığı topraklarda oğlu olarak benim de forma giymem özel bir durum aslında. Babanızı tanıyanlar var, inşallah bizi de tanıyacaklar. Kocaelispor’a “Alt lig” düşüncesi ile asla gelmedim. Böyle camialara gelirken de bunu düşünmezsiniz zaten. Tek düşüncem şampiyonluk kariyerimde daha önce şampiyonluğum yok. Bu sezon olması adına üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım.