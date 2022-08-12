12 Ağu 2022 - 11:41- Asayiş G: 12 Ağu 2022 - 11:44

Bıçaklanan kadının sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı

Gebze ilçesinde yolda yürürken kendisinden para isteyen G.M. tarafından bıçaklanan Türkmenistan uyruklu Kunduz İsmailova'nın (34) sezaryenle alınan 6,5 aylık bebeği, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. İsmailova'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Bıçaklanan kadının sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 4 Ağustos günü Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ndeki stadyumun bahçesinde meydana geldi. Osman Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Kunduz İsmailova, evine giderken yanına gelen kişi tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gebze'de bir özel hastaneye kaldırılan 6,5 aylık hamile Kunduz İsmailova'nın bebeği, iç kanama nedeniyle sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Ancak bebek, salı günü yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kunduz İsmailova ise hayati tehlikeyi atlattı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan hafif zihinsel engelli olduğu belirtilen G.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir uzman askerle evli olan, ancak işlemler nedeniyle resmi nikahları olmayan Kunduz İsmailova, olay günü 3 kişinin kendisini takip ettiğini belirterek, "Benden para istedi, 'Param yok abi' dedim. Elimde bozuk olarak 5-6 lira vardı onu verdim. Poşetimi vermemeye çalıştım, 'Beni evden attılar. Para verir misin bana?' dedi. Param yok dedim, o 5-6 lirayı da almayıp 100 lira istedi. Bende 'yok' deyince bıçakladı. Ondan sonra kaçtı gitti. Arkadaşları da arkasından gitti" dedi.

Kunduz İsmailova'nın ablası Yıldız İsmailova, kardeşinin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

# kocaeli haber, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli son dakika, kocaeli gazete haber, kocaeli flas haber, Kocaeli, kocaeli manset, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazeteleri, Kocaeli haberleri, son dakika haberleri, Kocaeli Gazete, Kartepe, Başiskele, kocaeli gündem, Gebze, , İzmit, Körfez, kocaeli manset-haber, Dilovası, Darıca, Çayırova, Gölcük, bir, tarafından, ardından, polis, sağlık, eğitim

12 Ağu 2022 - 11:41 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.030.443 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı mask
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı
Tartıştığı komşusunun kafasında bardak kırdı mask
Tartıştığı komşusunun kafasında bardak kırdı
Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar mask
Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar
Kocaeli’yi sağanak vurdu mask
Kocaeli’yi sağanak vurdu
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı mask
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı
İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı mask
İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL