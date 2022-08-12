12 Ağu 2022 - 11:43- Spor G: 12 Ağu 2022 - 11:44

Atila şoku!
Atila şoku! mask

Kocaelispor’un Belediye Derincespor ile Bolu kampında oynadığı maç öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Maçın başlamasına dakikalar kala Atila bir anda kendisini yere bıraktı. Deneyimli sol bekin acı çekmesi üzerine sağlık ekibi saha içine girdi ve yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından Atila sahayı omuzlarda terk etti. Maçı üzgün şekilde saha kenarında izleyen Atila, sol ayak arka adalesinden ses geldiğini söyledi. Futbolcunun durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak.
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12 Ağu 2022 - 11:43 - Spor

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