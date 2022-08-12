Atila şoku!

Kocaelispor’un Belediye Derincespor ile Bolu kampında oynadığı maç öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Maçın başlamasına dakikalar kala Atila bir anda kendisini yere bıraktı. Deneyimli sol bekin acı çekmesi üzerine sağlık ekibi saha içine girdi ve yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından Atila sahayı omuzlarda terk etti. Maçı üzgün şekilde saha kenarında izleyen Atila, sol ayak arka adalesinden ses geldiğini söyledi. Futbolcunun durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.