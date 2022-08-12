12 Ağu 2022 - 13:23- Asayiş G: 12 Ağu 2022 - 13:26

Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu

Gebze ilçesinde 8 gün önce "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıkan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu mask

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Hüsamettin Han, 4 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıktı. Han'dan bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. 8 günlük arama çalışmalarının sonucunda Hüsamettin Han, Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında iple asılı halde ölü bulundu. Hüsamettin Han'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
# bir, ardından

12 Ağu 2022 - 13:23 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.030.443 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı mask
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı
Tartıştığı komşusunun kafasında bardak kırdı mask
Tartıştığı komşusunun kafasında bardak kırdı
Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar mask
Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar
Kocaeli’yi sağanak vurdu mask
Kocaeli’yi sağanak vurdu
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı mask
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı
İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı mask
İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL