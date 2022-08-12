Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Hüsamettin Han, 4 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıktı. Han'dan bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. 8 günlük arama çalışmalarının sonucunda Hüsamettin Han, Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında iple asılı halde ölü bulundu. Hüsamettin Han'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
12 Ağu 2022 - 13:23- Asayiş Güncelleme: 12 Ağu 2022 - 13:26
Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu
Gebze ilçesinde 8 gün önce "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıkan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.