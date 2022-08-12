12 Ağu 2022 - 13:31- Gündem G: 12 Ağu 2022 - 13:35

Tarım Kredi marketlerinde indirim başlıyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilecek. Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.
Tarım Kredi marketlerinde indirim başlıyor mask

Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne ait marketlerde 30'un üzerinde üründe Indirim yapılacak. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine konuşan Erdoğan "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın" dedi.

ET ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Et ürünlerinin temin edilmesinden sonra paketli olarak satışların başlayacağı da duyuruldu.

İŞTE İNDİRİM GELECEK ÜRÜNLER

Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünler, tam yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı savun, peçete, rulo havlu.

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12 Ağu 2022 - 13:31 - Gündem

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