Vezirçiftliği üzerinde bulunan İsmail Eşiyok ve Beytullah Eşiyok'un sahibi olduğu HDM Lastik şirketi Türkiye ve Kocaeli'de Kick Boks'ta şampiyonlukları bulunan, Yaşar Doğan’ın antrenörlüğündeki 2 bayan sporcuya sponsor oldu. MuayThai Türkiye ve Kocaeli’nde 2 ve 3’ncülüğü ile Kocaeli şampiyonluğu bulunan Endüstri Mühendisliği Öğrencisi 60 kiloda mücadele eden 22 yaşındaki Beyza Özkul ve MuayThai Kocaeli ve Marmara Şampiyonluğu bulunan 45 kiloda mücadele eden 17 yaşındaki Nisa Yertüm'ü iş yerlerinde misafir eden yöneticiler, sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
12 Ağu 2022 - 14:32- Spor Güncelleme: 12 Ağu 2022 - 14:34
HDM Lastik, Kick Boks’a sponsor oldu
HDM Lastik şirketi Türkiye ve Kocaeli'nde Kick Boks'ta şampiyonlukları bulunan 2 bayan sporcuya sponsor oldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.