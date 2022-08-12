ASELSAN çevre ve iklim ödülü kazandı

ABD merkezli bir kuruluş olan TheStevie tarafından her yıl 8 ana ödül programı altında dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği Uluslararası İşletme Ödülleri (International Business Awards) kapsamında ASELSAN, Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde GreenClimatefortheFuture - Gelecek İçin Yeşil İklim konu başlığı ile 2022 yılında Çevre ve İklim Değişimi Yönetimi faaliyetleri ile gümüş ödül almaya hak kazandı.
“KAÇINILMAZ BİR SON OLUR”
İnsanlığın tartışması gereken en önemli sorunun iklim değişikliği ve bunun yaratacağı krizler olduğunu belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Kısa vadeli düşünürsek, uzun vadeli hedefler için konfor alanından çıkamazsak, geleceğin risklerini göremezsek, tükeniş kaçınılmaz bir son olur. ASELSAN’da bağımsız teknolojiler hedefiyle Türkiye için ekonomik katma değer oluştururken, uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.