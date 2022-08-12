12 Ağu 2022 - 14:35- Ekonomi G: 12 Ağu 2022 - 14:36

ASELSAN çevre ve iklim ödülü kazandı

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar yürüten ASELSAN, Çevre ve İklim Değişikliği Yönetimi alanında uluslararası ödüle layık görüldü
ASELSAN çevre ve iklim ödülü kazandı mask
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ABD merkezli bir kuruluş olan TheStevie tarafından her yıl 8 ana ödül programı altında dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği Uluslararası İşletme Ödülleri (International Business Awards) kapsamında ASELSAN, Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde GreenClimatefortheFuture - Gelecek İçin Yeşil İklim konu başlığı ile 2022 yılında Çevre ve İklim Değişimi Yönetimi faaliyetleri ile gümüş ödül almaya hak kazandı.

“KAÇINILMAZ BİR SON OLUR”

İnsanlığın tartışması gereken en önemli sorunun iklim değişikliği ve bunun yaratacağı krizler olduğunu belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Kısa vadeli düşünürsek, uzun vadeli hedefler için konfor alanından çıkamazsak, geleceğin risklerini göremezsek, tükeniş kaçınılmaz bir son olur. ASELSAN’da bağımsız teknolojiler hedefiyle Türkiye için ekonomik katma değer oluştururken, uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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12 Ağu 2022 - 14:35 - Ekonomi

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