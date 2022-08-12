İYİ Parti’de üye olanlara rozetleri takıldı

İYİ Parti’nde üye çalışmaları devam ediyor. Önceki gün yapılan partiye yeni üye olanlara rozet takma törenine; İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Sekreteri Şaban Ufuk, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve Zekeriya Özak katılım sağladı. İl binasında yapılan törende partiyeiş insanları, mimarlar, mühendisler, emekliler ve ev hanımlarından katılım oldu.

“TEVECCÜH BİZİ MUTLU EDİYOR”

Tören sonrasında değerlendirmede bulunan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Genel başkanımız ve partimize olan teveccühün her geçen gün daha da arttığını görmek bizi oldukça mutlu ediyor. Bugün de İYİ’ler ve cesurlar hareketine katılan yeni üyelere rozetlerini il binamızda takdim ettik. İYİ Parti Kocaeli teşkilatları, genel başkanımızın gösterdiği yolda emin adımlarla yürüyor” dedi.

İL BİNASINDA ROZET TAKAN İSİMLER

Cemal ERDEN (Makina Mühendisi)

Dilek BOZKAYA (Esnaf)

Şamil KANKILIÇ (Emekli Mali Müşavir)

Musa GÜRSOY (Makina Mühendisi)

Abdulkadir ŞAHİN (İnşaat Mühendisi)

Mete YILDIRIM (İnşaat Mühendisi)

Mustafa YILDIRIM (Mete Yıldırım’ın oğlu)

Hakan BAŞAR (Emekli)

Oğuzhan YILDIRIM (İş insanı)

Neriman YILDIZ (Ev hanımı)

Aycan ERTEKİN (Ev hanımı)

Okan BONERİ (Mimar)

Fuat MANDİL (İş insanı)

Elif ÖZAK (Mimar)