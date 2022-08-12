Kuşçu, İYİ Parti’ye 300 yeni üye kazandırdı

İYİ Parti'ye 300 yeni üye kazandıran Büşra Kuşçu, üye formlarını teslim etmek ve devam eden çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
“BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ”
Genel merkez ziyareti kapsamında görüşmeler gerçekleştiren Kuşçu, üye kayıt formları dosyasını İYİ Parti Teşkilat Başkanı Süleyman Sırrı Özdolap'a teslim etti. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Kuşçu, “Genel Başkanımızın memleketi Kocaeli’mizden 300 yeni üyeyi teslim ettim. Daha çok çalışıp, partimizi Kocaeli’de birinci parti olarak çıkartacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.