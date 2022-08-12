Kuşçu, İYİ Parti’ye 300 yeni üye kazandırdı

İYİ Parti'ye 300 yeni üye kazandıran Büşra Kuşçu, üye formlarını teslim etmek ve devam eden çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

“BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ”

Genel merkez ziyareti kapsamında görüşmeler gerçekleştiren Kuşçu, üye kayıt formları dosyasını İYİ Parti Teşkilat Başkanı Süleyman Sırrı Özdolap'a teslim etti. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Kuşçu, “Genel Başkanımızın memleketi Kocaeli’mizden 300 yeni üyeyi teslim ettim. Daha çok çalışıp, partimizi Kocaeli’de birinci parti olarak çıkartacağız” dedi.