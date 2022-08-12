Tarhan: Vatandaşın mutfağı yangın yeri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde CHP Karamürsel İlçe örgütünü ziyaret etti.Tarhan’ın yaptığı ziyaretlere; ilçe yönetim kurulu, meclis üyeleri, geçmiş dönem İlçe Başkanı Ali Kara, İlçe Başkanı Anıl Aksu, İl Başkan yardımcısı Ahmet Çalık eşlik etti. Tarhan, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve İnönü Caddesi’ndeki esnafları tek tek dolaşarak esnaf sorunlarını dinledi. Esnafla sohbet eden Tarhan, “Tek adam rejiminin yanlış ekonomi politikaları nedeni ile yaşanan buhran çarşının, pazarın ve vatandaşın mutfağını yangın yerine döndürdü. Millet İttifakı, dertlerin çözüleceğini, çözümün olması içinde iktidara gelmeleri gerekiyor” dedi.

İLÇENİN NABZINI TUTTU

Tarhan ve CHP Karamürsel İlçe Örgütü, esnaf sorunlarını konuşmak üzere Karamürsel Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Esnaf odası ziyareti ardından yakın zamanda seçimle iş başına gelen Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Şölen ve yönetim kurulu ziyaret edildi. Tarhan ardından, Ereğli Mahalle halkı ve esnafı ile bir araya geldi. Ereğli Mahallesinden sonraki ziyaret, Karamürsel’in imar problemi sorunları yaşanan Karapınar Mahallesi oldu. Mahallenin ileri gelenleri ve Karapınar Mahalle Muhtarı Rasim Güvenaltın’dansorunlar üzerine bilgi alındı. Günün en son ziyareti, Orman davaları ile Kocaeli’nin en büyük probleminin yaşandığı Dereköy Mahallesi oldu.