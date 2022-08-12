Nuri Avcı, geleneksel toplantısını gerçekleştirdi

Eski bürokrat Nuri Avcı, Kocaeli Öğretmenevi'nde ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; ilimizde 2001-2005 yılları arasında İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ercüment Özbeyli, KOÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktuğ Şirin, KBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, Av. Ruhittin Sönmez, eski Yalova Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan, Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, eski Tüpraş Güvenlik Müdürü Cevdet Coşkun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Gökhan Nalbant, Op. Dr. Betül Nalbant, son Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, Yalova Kabaklı Köyü Muhtarı Çetin Kaya, e. KBB İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Yalova Devlet Hastanesi Hekimi Dr. Osman Güneş, Psikolog Faruk Avcı, iş insanı Sami Kırcı, SEKA Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Semra Alacam Köksal, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, eski Kocaeli Defterdarı Süleyman Dal, Polis Müfettişi Ahmet Yılmaz ve oğlu Efe Yılmaz, Çevre Mühendisi Ahmet Güneş ve emekli Özcan Ergün katıldı.