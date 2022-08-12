Eski bürokrat Nuri Avcı, Kocaeli Öğretmenevi'nde ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; ilimizde 2001-2005 yılları arasında İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ercüment Özbeyli, KOÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktuğ Şirin, KBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, Av. Ruhittin Sönmez, eski Yalova Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan, Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, eski Tüpraş Güvenlik Müdürü Cevdet Coşkun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Gökhan Nalbant, Op. Dr. Betül Nalbant, son Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, Yalova Kabaklı Köyü Muhtarı Çetin Kaya, e. KBB İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Yalova Devlet Hastanesi Hekimi Dr. Osman Güneş, Psikolog Faruk Avcı, iş insanı Sami Kırcı, SEKA Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Semra Alacam Köksal, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, eski Kocaeli Defterdarı Süleyman Dal, Polis Müfettişi Ahmet Yılmaz ve oğlu Efe Yılmaz, Çevre Mühendisi Ahmet Güneş ve emekli Özcan Ergün katıldı.
12 Ağu 2022 - 14:37- Gündem Güncelleme: 12 Ağu 2022 - 14:38
Nuri Avcı, geleneksel toplantısını gerçekleştirdi
Emekli bürokrat Nuri Avcı, yıllardır istikrar içinde sürdürdüğü geleneksel toplantısında İstanbul, Yalova ve Kocaeli’den dostlarını ağırladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.