Gönüllüler, yanan ormanlık alandaki çöpleri topladı

Marmara Bölgesi’nin ilk orman yangını gönülleri olarak Gebze Orman İşletme Müdürlüğü tarafından eğitim ve sertifika alan KOSHADOS üyeleri, Gebze’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangını sonrasında bölgeye giderek geri planda ekiplere yardımcı oldu. Yangını söndürebilmek için yoğun bir şekilde çalışan ekiplere ayran ve su götüren gönüllüler, daha sonra ise küle dönen ormanlık alandaki çöpleri temizledi.

“250 GÖNÜLLÜMÜZ SERTİFİKA ALDI”

Yangın haberini alır almaz gönüllülerle birlikte bölgeye gittiklerini söyleyen KOSHADOS Başkanı Emre Polat, “Manavgat yangınlarından sonra Marmara Bölgesi’nde oluşabilecek orman yangınlarına karşı dernek olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Biraz araştırdığımız zaman Marmara Bölgesi’nde orman yangını gönüllüleri olmadığını fark ettik. Bunun üzerine Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte bir projeye imza attık. Proje çerçevesinde derneğimizin gönüllü olan üyeleri gruplar halinde yangın ve doğal afetler konusunda eğitimler aldı. Yaklaşık 250 gönüllümüz eğitimleri tamamlayarak bu konuda sertifika aldı” dedi.

“OMUZLARINDAKİ YÜKÜ HAFİFLETMEYE ÇALIŞTIK”

Polat, “Gebze’de de orman yangını olduğunu duyunca elimizden geleni yapabilmek için hemen bölgeye gittik. Burada yangını söndürebilmek için yoğun çaba sarf eden ekiplerimize ayran ve su ikramında bulunduk. Elimizden geldiğince onların omuzlarındaki yükü hafifletmeye çalıştık. Son olarak da yangın sonrası meydana çıkan çöpleri tek tek toplayarak bölgeyi temizledik. Yangın, ekiplerimizin takdire şayan mücadelesiyle çok şükür büyümeden söndürüldü. Rabbim bu tarz afetleri tekrar yaşatmasın” şeklinde konuştu.