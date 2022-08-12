Zafer Partisinde Mümin Kozan dönemi! “Hacivat Karagöz perdesini yırtacağız”

Büyükşehir Belediyesinden ihale aldığı ortaya çıktıktan sonra Genel Başkan Ümit Özdağ tarafından görevden alınan Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık’ın ardından geçici olarak İl Başkanlığına Ersin Özyılmaz atanmıştı. Partiyi kongreye taşıyana kadar il başkanlığı görevini üstlenen Özyılmaz, kongrede aday olmayacağını açıkladı. Zafer Partisi 1’inci olağanüstü İl Kongresi tek adaylı bir şekilde bugün yapıldı. İl Başkanlığına ise İYİ Parti’den İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olan ve daha sonra partisinden istifa eden Mümin Kozan tek aday oldu. 71 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğukongrede 26 kişilik asil, 7 kişilik disiplin kurulu, 26 kişilik üst kurul, 26 kişilik yönetim kurulu belirlendi.

“KOCAELİ’NİN SORUNLARINI İLETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Kongrenin divan başkanlığını Avukat Uğur Tarhan gerçekleştirirken Katip Üyeliklerini ise Hasan Basri Akşener, Ersin Özyılmaz ve Avukat Metehan Uluman üstlendi. Kongrede kısa bir konuşma gerçekleştiren İl Başkanı Mümin Kozan, “Hayatta birçok şey zorlu mücadelelerle kazanılıyor. Hiçbir şey bize altın tepside sunulmuyor. O bu dünyanın işi değil. Biz hep beraber zahmetli bir işe kalkıştık. Buradaki tüm arkadaşları teşkilatımız kurulduğu günden bu yana ailesinden, yediğinde içtiğinden fedakarlık yaparak bu günlere getirdiler. Ben sizlerin bir sözcü olarak Kocaeli’nin sıkıntılarını Türkiye Kamuoyuna iletmek için elimden geleni yapacağım. Bizler şehrimizin duyulmayan sesini, ilgili makamlara aktaracağız. Bu kentte Hacivat karagöz siyaseti yapmadan mücadele edeceğim. Sizden güç alarak sahada gerekeni yapacağım. Dim dik duracağım. Karagöz Hacivat perdesini hep beraber yırtacağız” dedi.

MÜMİN KOZAN KİMDİR?

1982 yılında Kocaeli’nin Kandıra İlçesi Teziler Köyünde doğdu.1993 yılında İzmit İmam Hatip Ortaokulu sınavlarını kazanarak ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı.2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon bölümünü kazandı. 200 5 yılında mezun oldu. Ayrıca bu süreç içerisinde 2008 yılında kadar Kocaeli Amatör Liglerinde futbol hakemliği yaptı. 2005-2010 yılları arasında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Rekreasyon uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında polislik sınavlarını kazanarak 7 aylık eğitimin sürecinin ardından Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne polis memuru olarak atandı. 2017 yılında kendi isteği ile polislik mesleğinden istifa ederek aile işletmesi olan Kozanlar Kandıra Ekmekçi fırının yöneticiliğine başladı. Evli ve bir çocuk babası olan Kozan halen Kozanlar Kandıra Ekmekçi fırının yöneticiliğini sürdürmekte.

BAŞKAN: MÜMİN KOZAN

YÖNETİM KURULU (ASİL)

1. FATİH ÜZÜLMEZ

2.TANER KAHRAMAN

3.AYÇA TOKKUŞOĞLU

4.ALİ POYRAZ

5. MEHMET ÜZÜLMEZ

6. ALİ KEMAL YUSUF

7. ZEYNEP SANER ALKAN

8. UFUKHAN ASLAN

9. İSMAİL UYSAL

10. SABRİYE IŞIKLI

11. MEHMET KALAYCIOĞLU

12. YAŞAR EROĞLU

13. GÖKHAN SAVAŞ

14.MURAT ERCAN

15. LÜTFÜ TOKKUŞOĞLU

16. HÜLYA GÖNENÇ

17. SEDAT TİRYAKİ

18. MEHMET FİDANCI

19. HÜSEYİN EMRE SAZAK

20. SEDAT İLAN

21. ONUR CAN GÜL

22. ALPEREN ERDOĞAN

23. ORKUN YILMAM

24.SERKAN ŞANLI

25.TOLGA KOLBURAN

26.İSMAİL MERT DAĞDELEN

Disiplin Kurulu:

1.Mehmet Sefa Kahraman

2.Begüm Yıldız

3.Sevim Ardoğlu

4.Hüseyin Ok

5.Saltuk Buğrahan

6.Mehmet Ener

7.Orçun Şenocak.

ÜST KURUL ASİL DELEGE

1. MÜMİN KOZAN

2. TAHSİN AKÇAOĞLU

3. ALPASLAN YAYLA

4. EMİRCAN ARDOĞLU

5.ERHAN TOPÇU

6. ZEYNEP SANER ALKAN

7. AYÇA TOKKUŞOĞLU

8.MURAT ERCAN

9.FATİH ÜZÜLMEZ

10. TANER KAHRAMAN

11. ERDAL YAYLA

12. MELİH TURHAN

13. DERDA KASAL

14. UFUKHAN ASLAN

15. CİHAT COMART

16. ALİ POYRAZ

17. ONUR CAN GÜL

18. YASİN ERBAYRAKTAR

19. İSMAİL UYSAL

20. MEHMET ÜZÜLMEZ

21. HÜSEYİN EMRE SAZAK

22. YAŞAR EROĞLU

23. MUHAMMET ALPEREN ORUÇ

24. TOLGA KOLBURAN

25. ALPEREN ERDOĞAN

26. İSMAİL MERT DAĞDELEN