Malazgirt Zaferi için 1600 km pedal çevirecekler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Kulüpleri tarafından düzenlenen "Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi bisiklet turu" 16 sporcunun katılımıyla başladı. 12 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kocaeli Bisiklet Kulüplerinden 16 Sporcu, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt’e pedal çevirecekler.

ANADOLU’NUN FETHİ 1071 AHLAT MALAZGİRT ZAFERİ BİSİKLET TURU

Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Alp Arslan’ın önderliğinde 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans İmparatorluğunu yenerek Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferinin 951. Yılı kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Malazgirt Zaferi Kutlamalarına destek veriyor. Bu kapsamda Kocaeli Bisiklet Kulüpleriyle “Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi bisiklet turu” düzenlendi.

BAYRAĞI TESLİM ALDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan “Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi bisiklet turuna” 16 sporcu katılım sağladı. Belediye önünde toplanan bisikletçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak tarafından Türk Bayrağı teslim edildi. Bayrak teslim töreninin ardından bisiklet turunun startı verildi.

1600 KM’LİK BİSİKLET TURU

“Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi bisiklet turu” 10 gün sürecek. Hergün ortalama 160 km sürüş yapıacak olan Kocaelili bisikletçiler, toplamda Bin 600 KM pedal çevirecek. Güzergah boyunca Sakarya, Bilecik, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl illerinde konaklanacak ve Bitlis’e varış sağlanacak. Bisiklet Turu 23 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bitlis / Ahlat merkezli yapılacak 1071 Ahlat Malazgirt Zafer etkinliklerine katılım sağlanarak sona erecek.