Vadi Besicilik et fiyatlarına yüzde 25 indirim yaptı

Et ve Süt Kurumu’nun mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayan yüzde 25'e varan indirim yapılmıştı. Et fiyatlarının da yüksek olması vatandaşın belini bükerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yaptık" açıklamasında bulunmuştu. Bu haberin ardından ete bir indirim haberi de Kocaeli’de faaliyet gösteren Vadi Besicilik’ten geldi.
VADİ BESİCİLİK'İN 20’İNCİ YILI
Gölcük’te faaliyet gösteren Vadi Besicilik'in 20’inci kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlediği kampanya 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Bunun üzerine Vadi Besicilik’in sahibi iş insanı Cezmi Çiçek, indirim haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Çiçek, “Kampanyadan faydalanarak et satın almak isteyenler 0 538 231 53 25’nolu telefonu arayabilir ya da vadidengelsin.com adresinden sipariş verebilir” duyurusunda bulundu.
VADİ BESİCİLİK’TE KAMPANYALI ET FİYATLARI
Tranç:145 TL
Kuşbaşı: 124 TL
Kıyma: 99 TL
Antrikot: 199 TL
Kemikli Et: 89 TL
Kontrafile: 188 TL
Köfte: 105 TL
Kuzu Gerdan: 85 TL
Kuzu Gövde: 97,50 TL
Kuzu Çatal But: 108 TL
Kuzu Kol: 100 TL
Kuzu Böbrek: 75 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.