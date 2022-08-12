12 Ağu 2022 - 20:00- Gündem G: 12 Ağu 2022 - 20:22

Vadi Besicilik et fiyatlarına yüzde 25 indirim yaptı

Et ve Süt Kurumu’nun koyun, kuzu vetoklu etinde geçtiğimiz hafta yaptığı yüzde 25'lik indirim sonrası Kocaeli'de faaliyet gösteren Vadi Besicilik de tüm et fiyatlarına yüzde 25 indirim yaptı
Vadi Besicilik et fiyatlarına yüzde 25 indirim yaptı mask
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Et ve Süt Kurumu’nun mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayan yüzde 25'e varan indirim yapılmıştı. Et fiyatlarının da yüksek olması vatandaşın belini bükerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yaptık" açıklamasında bulunmuştu. Bu haberin ardından ete bir indirim haberi de Kocaeli’de faaliyet gösteren Vadi Besicilik’ten geldi.  

VADİ BESİCİLİK'İN 20’İNCİ YILI

Gölcük’te faaliyet gösteren Vadi Besicilik'in 20’inci kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlediği kampanya 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Bunun üzerine Vadi Besicilik’in sahibi iş insanı Cezmi Çiçek, indirim haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Çiçek, “Kampanyadan faydalanarak et satın almak isteyenler 0 538 231 53 25’nolu telefonu arayabilir ya da vadidengelsin.com adresinden sipariş verebilir” duyurusunda bulundu.

VADİ BESİCİLİK’TE KAMPANYALI ET FİYATLARI

Tranç:145 TL

Kuşbaşı: 124 TL

Kıyma: 99 TL

Antrikot: 199 TL

Kemikli Et: 89 TL

Kontrafile: 188 TL

Köfte: 105 TL

Kuzu Gerdan: 85 TL

Kuzu Gövde: 97,50 TL

Kuzu Çatal But: 108 TL

Kuzu Kol: 100 TL

Kuzu Böbrek: 75 TL

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12 Ağu 2022 - 20:00 Kocaeli- Gündem

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