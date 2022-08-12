12 Ağu 2022 - 15:33- Spor G: 12 Ağu 2022 - 15:34

İsa ve Furkan resmen Belediye Derince’de
İsa ve Furkan resmen Belediye Derince’de mask
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Profesyonel futbolcular İsa Nalbant ve Furkan Gedik’in transferleri hususunda Derince Belediyespor ile anlaşmaya varıldı. Yönetimden yapılan açıklamada “Futbolcularımızın satışından bonservis ücreti alınmayıp, iki oyuncumuzun sonraki satışından %50 pay alınacaktır. İsa ve Furkan’a kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.
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12 Ağu 2022 - 15:33 - Spor

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İsa ve Furkan resmen Belediye Derince’de mask
İsa ve Furkan resmen Belediye Derince’de
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