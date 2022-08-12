İsa ve Furkan resmen Belediye Derince’de

Profesyonel futbolcular İsa Nalbant ve Furkan Gedik’in transferleri hususunda Derince Belediyespor ile anlaşmaya varıldı. Yönetimden yapılan açıklamada “Futbolcularımızın satışından bonservis ücreti alınmayıp, iki oyuncumuzun sonraki satışından %50 pay alınacaktır. İsa ve Furkan’a kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.