Gündoğdu’dan Cumhuriyet Parkı açıklaması: O parkı yapacağız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önce İzmit Belediyesi’nin tahsisinde olan Cumhuriyet Parkı ve Kültür Tepesi’nin İzmit Belediyesi’ne tahsisinin süresi Eylül ayında dolmuş, Büyükşehir ilçe belediyesine söz konusu alanları yeniden tahsis etmeme kararı alarak proje yapılacağını duyurmuştu. Alınan karar sonrası Büyükşehir ile İzmit Belediyesi arasında uzun süreli gerginlik yaşanmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında Cumhuriyet Park’ında bulunan çay bahçesi İzmit Belediyesi’ne tahsis edilirken ilçe belediyesi mevcut çay bahçesi alanını restore etmek istemiş ve çalışmalara başlamıştı. Söz konusu alan sit alanı olduğu belirtilerek ve kurul kararı olmadığı için çalışmalar durdurulmuştu.

“RANTA KURBAN GİTMEMESİ…”

Geçtiğimiz gün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Büyükşehir, İzmit Belediyesi’ne bir yazı göndererek Cumhuriyet Parkı’nda uygulanacak proje kapsamında ‘Çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği’ gereğince alanın çevresinin kapatılmaya başlanacağını bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapımına başlanacak olan parkta daha önceden yapılan imalatların 20 Ağustos tarihine kadar kaldırılmasını veya sökülerek kendilerine gösterilecek alana teslim edilmesini istedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün halka attığı SMS’te “İzmit halkının olan Cumhuriyet Parkı'nın kapatılmaması, ranta kurban gitmemesi ve elimizden alınmaması için Cumhuriyet Parkımıza sahip çıkmak isteyen tüm halkımızı bugün saat 19.00'da Cumhuriyet Parkı'mıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“MESAJ ÜZERİŞNE AÇIKLAMAYI YAPMA İHTİYACI HİSSETTİK”

Atılan mesaj ve etkinlik çağrısı sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu bugün Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda basın açıklaması yaptı. Gündoğdu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İzmit Belediyesi’nin vatandaşlarımıza gönderdiği mesaj nedeniyle basın açıklaması yapıyoruz. Mesajda, Cumhuriyet Parkı’nın kapatıldığı söyleniyor. Ayrıca parkın ranta kurban edileceği söyleniyor. Cumhuriyet Parkı’nın İzmit Belediyesi’nin ellerinden alınacağını ifade ediyor. Bu mesaj üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. Cumhuriyet Parkı’nın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bu parkı 2021 yılının dokuzuncu ayında İzmit Belediyesi kendisine tahsis etmemiz için bir yazı gönderdi. Mülkiyeti bize ait olan bir yerin kendisine tahsisini istiyor. ‘Elimizden alınacağı’ deniliyor ya madem elinizden alınacak neden bizden tahsisini istiyor. Bu yazı üzerine biz 18 Ocak 2021 tarihindeki mecliste bu konuyu gündeme alıyoruz.

“BUNLARIN RANT İLE İLGİSİ VAR MI?”

Sayın başkanımız bu parkın içerisinde bulunan sadece kafeyi İzmit Belediyesi’ne 5 yıllığına tahsis edebileceğini söyledi. Bu parkı Büyükşehir tarafından biz yapalım gerekirse İzmit Belediyesi’ne verelim demiştir. Bu meclis kararından sonra biz oraya bir proje hazırladık. Bu projeyi orası sit alanı olduğu için hem Kültür hem de Tabiat Varlıkları’ndan onay alarak onaylattık. Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı var. Mesajdaki iddia ranta evirecekler diye bir ifade var. Bu projede çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları vb. gibi projede var. Bunların rant ile ilgisi var mı? Bu park böyle bir şekilde nezih ortam olduğu zaman elbette gelen sayısı artacaktır; oradaki esnafımız cebine birkaç kuruş daha fazla para girecektir. Tıpkı bizim Cumhuriyet Bulvarı’nda yaptığımız gibi. Oradaki esnafa rant temin etti. Bu projenin içerisinde ranta dair en ufak bir yapı mevcut değildir.”

“İZMİT BELEDİYESİ DE KABUL EDİYOR”

Bu ayın 9’unda İzmit Belediyesi bize bir yazı yazıyor. Tahsis süresi sona erdiğini zaten İzmit Belediyesi kendisi söylüyor ve ‘belediyemiz adına bedelsiz devredilmesi’ diyor. ‘Elimizden alınan’ ifadesini zaten kendi yazısında çürütmüş oluyor. Biz, hukuki zeminde ilerliyoruz. Hukuki zeminde ilerlemeye devam edeceğiz. Burada kamu düzenini bozucu, engelleyici bir takım işlem ve eylemlerin olacağını duyuyoruz. Zaten bunu İzmit Belediyesi de kabul ediyor. Kamu düzeninin kimler tarafından sağlanacağı bellidir. Kamu hizmetlerinin engellendiği zaman neler yapılacağı da bellidir. Bizler Büyükşehir olarak o parkı yapacağız. Aksine bir karar olmadığı sürece Büyükşehir buradaki projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Fakat hukuki zeminden asla ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu tür provokatif eylemlerle hukuki zeminde mücadele edeceğiz.